A Chiasso arriva il bordello a 5 stelle

Ognuno ha il suo 5 stelle. Se a Como in piazza Cavour la scorsa primavera ha debuttato il lussuoso hotel Vista Palazzo, nella vicina Chiasso è stato svelato il progetto per la realizzione di un lussuoso bordello. A darne notizia è il Corriere del Ticino. La domanda di costruzione del nuovo postribolo a cinque stelle è stata infatti messa in pubblicazione sino al prossimo 10 settembre. Nei piani di Massimo Marchetti – imprenditore noto nel ramo delle attività a luci rosse in Ticino e amministratore della società che gestisce un altro locale per soli uomini nella cittadina di confine - figura la demolizione di uno stabile esistente a ridosso della dogana commerciale e la successiva costruzione di un edificio di sei piani, oltre a un parcheggio interrato. Quello in arrivo a Chiasso, come descritto nel progetto presentato al Comune, sarà un locale a cinque stelle, con un'offerta a luci rosse rivolta soprattutto ad una clientela esigente.