A cena con le Stelle sul Lago di Como

Dopo il successo della serata con Alfio Ghezzi nel 2018, l’hotel 5 stelle lusso Il Sereno, Lago di Como torna a farsi ambasciatore dell’alta gastronomia contemporanea con il secondo appuntamento della rassegna A Cena con le Stelle. Ospite di Andrea Berton e Raffaele Lenzi nelle cucine del ristorante Berton al Lago sarà questa volta il siciliano Pino Cuttaia (nella foto sotto), 2 stelle Michelin al ristorante La Madia di Licata (Agrigento). L’appuntamento è per martedì 24 settembre.

Il menu studiato per l’occasione celebra la tradizione italiana della cucina di pesce, evidenziando in realizzazioni contemporanee le peculiarità dei prodotti freschi di mare e di lago. Il percorso gourmet da 7 portate ideato da Berton, Lenzi e Cuttaia si configura come un’esperienza pieds- dans-l’eau a tutti gli effetti, grazie alla suggestiva cornice del ristorante con terrazza Berton Al Lago che affaccia direttamente sulle acque del Lario.

“Oltre a essere un amico, Pino Cuttaia è uno degli chef più attenti alla valorizzazione dei prodotti regionali della sua terra

- spiega Andrea Berton. La serata nasce con l’idea di poter ‘contaminare’ il nostro territorio con la sua creatività, certi che il risultato sarà un grande successo. Per questo non vediamo l’ora di accoglierlo da Berton Al Lago".

Menu Cena “Dal Mare al Lago”

Polpo sulla roccia – La Madia

Scampagnata – La Madia

(sarde arrostite e cipolla in agrodolce)

Merluzzo alla pizzaiola – La Madia

Tortillas di patate, cipolle e spinaci – Berton Al Lago

Lattuga marinata, quinoa e liquirizia – Berton Al Lago

Franciacorta Annamaria Clementi Dosage Zero 2010