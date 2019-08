Con "Discovery Train" biglietti integrati treno e battello alla scoperta dei laghi lombardi

Itinerari integrati per un viaggio in treno e in battello sui laghi di Lombardia, fra visite di ville storiche e passeggiate nei suggestivi vicoli dei paesi lacustri: è il pacchetto di promozione turistica “Discovery Train”, proposto da Trenord per una gita fuori porta fra le bellezze della regione.

I biglietti speciali di “Discovery Train” propongono prezzi convenzionati per il viaggio andata e ritorno in treno da tutte le stazioni in Lombardia, la navigazione sui laghi e la visita a dimore storiche sulle sponde lacustri. Cinque sono le proposte ideate per guidare turisti e viaggiatori alla scoperta dei laghi lombardi: le sponde del Lario con Villa Carlotta, il Garda, il lago Maggiore con Villa Taranto e il lago d’Iseo con Monte Isola.

Il biglietto speciale “Lago di Como Tour” guida i viaggiatori a scoprire le sponde del Lario raccontate da Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi” e comprende il viaggio in treno andata/ritorno da tutta la Lombardia e il tour in battello lungo due opzioni di itinerario: Como-Bellagio-Lecco o Lecco-Bellagio-Como.

Sul Lario attivo anche il biglietto "Tesori del Lago di Como", un itinerario che si snoda tra i borghi di Bellagio, Menaggio, Griante (Cadenabbia) e Tremezzina (Tremezzo e Lenno) con Villa Carlotta. Il biglietto, oltre a comprendere il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Varenna e la navigazione in battello fra alcune località del lago, permette di usufruire di sconti dedicati per l’ingresso a Villa Carlotta.

Il biglietto "Lago di Garda Tour" conduce alla scoperta dei complessi romani di Sirmione fino agli scorci mozzafiato di Peschiera, il parco termale di Lazise e l’antico porto di Desenzano; mentre il biglietto "Lago Maggiore Tour" permette di raggiungere località di rara suggestione come Santa Caterina del Sasso, Isola Bella, Isola dei Pescatori e la storica Villa Taranto. Infine, il biglietto "Monte Isola" guida alla visita dei paesini sul lago d’Iseo e di Monte Isola, la Rocca Martinengo e il Santuario della Madonna di Ceriola.

“Il binomio tra trasporti e turismo risulta ancora una volta vincente per la promozione del territorio - commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Proprio nei giorni in cui la nostra regione, stando allo studio Demoskopika ‘Regional Tourism Reputation Index’, viene celebrata come una tra le mete più ricercate d’Italia, l’iniziativa di Trenord assume un valore strategico per la vasta offerta di servizi e location proposti ad un pubblico che sceglie le destinazioni lombarde”.

Gli itinerari per i laghi arricchiscono la lista di itinerari “Discovery Train” già attivi che portano i viaggiatori fra arte e cultura nelle città lombarde: a pedalare sulle sponde del Mincio o del Garda, a vivere un’esperienza di trekking sulla Via Francigena, a godersi il divertimento di Gardaland o di grandi eventi, come il Gran Premio di Monza.

I biglietti si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, presso i punti vendita autorizzati, presso i distributori automatici e online sull’e-Store Trenord e sul proprio smartphone tramite l’App Trenord, disponibile per iOs e Google Play. Tutti i dettagli sui diversi pacchetti Discovery Train sono disponibili sul sito trenord.it.