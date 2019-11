73 Boutique Hotel, opere d'arte per gli ospiti

Una nuova e originalissima struttura alberghiera ha aperto in questi giorni nel centro storico di Como. Si tratta del 73 Boutique Hotel di via Vittorio Emanuele: progettatto dal celebre architetto colombiano Herbert Peñaranda, lo spazio fonde colori e forme, materiali originali con nuovi, per creare scenari unici.

Particolarità del nuovo hotel, che lo rende unico, è quella di offrire ai suoi ospiti la sensazione di trovarsi all'interno di una vera e propria galleria d'arte. Grazie alle opere ispirate ai simboli della città e del Lago di Como esposte al suo interno, sia nelle camere che nelle parti comuni, i clienti possono infatti ammirare (ed eventualmente anche acquistare) le tele disegnate da Ferrario Lab - studio comasco specializzato in disegni e dipinti a mano per l'alta moda - e le sculture del giovanissimo artista Matteo Cantalles. Inoltre, in un cavedio è possibile ammirare anche un grande murales realizzato da Angelo Savaré.

Di propietà di tre soci di Como, il 73 Boutique Hotel dispone di sette camere comfort e cinque camere deluxe. La cura dei dettagli, che rende il soggiorno davvero confortevole, è una delle caratteristiche principali di questa struttura della città murata. In altre parole si può parlare di un'esperienza sartoriale, con un soggiorno realmente cucito su misura e dominato dal colore. Inoltre, appena usciti dell'albergo i clienti hanno la possibilità di affacciarsi immediatamente alle vie dello shopping di Como.

Un'offerta moderna con uno sguardo attento alla tradizione per vivere il sapore di Como a 360°. Ecco quindi un'altra realtà ricettiva che va ad ampliare il sempre più competitivo settore alberghiero lariano, passepartout per un turismo sempre più all'altezza della fama internazionale del brand Lake Como.