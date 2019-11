I 25 anni dell'Associazione comasca Tam Tam: la festa dura una settimana

L’associazione Tam Tam di Como celebra in questi giorni i venticinque anni di attività e fa una festa lunga una settimana, con una serie di iniziative a partire da domenica 10 novembre. L’associazione è al fianco delle fasce più deboli, soprattutto nel “favorire il recupero e l’aggregazione fra i giovani per un sano inserimento sociale” e si basa sul contributo - e sull’amore - di tanti volontari, con alla guida don Sandro Zanzi, parroco di Blevio: “Il Tam Tam è accoglienza, solidarietà, disponibilità, sostegno, amicizia; è una casa nella quale stare insieme non solo riempie le giornate nel segno della fratellanza, ma consente anche di intraprendere un percorso di apprendimento e conoscenza attraverso le molteplici attività che offre ai ragazzi”.

I festeggiamenti cominceranno domenica alle 20.30, nella chiesa di San Giacomo e spetterà a suor Anna Nobili alzare il sipario delle iniziative. Consacrata nelle suore operaie della Santa Casa di Nazareth e fondatrice della scuola di danza sacra “Holy Dance”, suor Anna racconterà la sua esperienza, “fatta di un passato da cubista nelle principali discoteche di Milano fino alla conversione e al taglio netto con un trascorso fatto di notti, alcool, relazioni frequenti per iniziare un cammino nuovo nel segno di Cristo”.

Il secondo appuntamento è per martedì 12 novembre è la messa celebrata alle 20.30 dal Vescovo Cantoni, nella chiesa di San Donnino; giovedì 14, poi, per tutta la giornata le porte della sede del Tam Tam si apriranno e sarà possibile trascorrere un po’ di tempo con i ragazzi e seguire passo dopo passo i lavori che fanno quotidianamente. In chiusura, il 17 novembre dalle 15.00, sul sagrato della chiesa di San Giacomo è previsto un happening con musica, giochi e merenda per tutti e la straordinaria partecipazione di Christian Poggioni.