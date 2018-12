2018 a Como, tutti gli eventi da ricordare

Il 2018 è stato certamente l'anno del turismo. Una stagione da record segnata da alcuni momenti che hanno regalato alla città e al Lago di Como un richiamo internazionale senza precedenti. Ci siamo così divertiti a fare una classifica degli eventi che più di altri hanno contraddisstinto positivamente una stagione in cui il nostro territorio è stato al centro dell'attenzione delle grandi produzioni cinematografiche, di matrimoni vip, del mondo della moda.

Ecco quindi la nostra Top Five 2018

La fashion week di Dolce & Gabbana ha regalato a Villa Olmo una visibilità che non si ricordava almeno dai tempi delle Grandi Mostre di Sergio Gaddi. Difficile sostenere che oggi il complesso neoclassico non valga quanto Villa Erba, Villa del Balbabianello o Villa Carlotta. Se a Cernobbio è andata in scena la festa Guess nella dimora che fu di Luchino Visconti, location abituata a fare da cornice all'alta moda, ciò che si è visto a Como grazie a D&G non ha precedenti. Un evento che ha offerto a Como e al lago momenti degni di una metropoli.

Ancora Villa Olmo, in questo caso protagonista della faraonica festa di fidanzamento di Isha Ambani, figlia del miliardario indiano, e Villa del Balbianello a Tremezzo, location scelta invece per le nozze di Deepika Padukone e Ranveer Singh - le due star più famose di Bollywood. Entrambi blindatissimi, i due eventi hanno impegnato per settimane le pagine dei media di tutto il mondo. Se ne parla ancora oggi a distanza ormai di mesi. Due spot incredibili per Como e per il suo lago, diventato senza dubbio uno dei luoghi più ambiti del pianeta dove sposarsi. Merito soprattutto dello scenario offerto dal Lario e dalla sue ville.

Il cinema, ancora una volta, ha scelto la nostra città. Prima con la produzione Netflix che ha visto impegnati per le riprese in centro storico a Como Jennifer Aniston e Adam Sandler per la serie tv Murder Mistery, poi per la pellicola The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi che ha chiamato sul Lario nientemeno che Mick Jagger, voce dei mitici Rolling Stones. Ciak prestigiosi che nei prossimi mesi ci porteranno nelle case e nei cinema di tutto il mondo. Due momenti, ma non sono stati gli unici, che raccontano quanto sia sempre più appetibile sia l'ormai star da Oscar "Lake Como" sia una città che si sta sviluppando anche grazie a un'offerta alberghiera sempre più importante.

Dimenticato da Como, che non ha saputo cogliere l'opportunità, il Festival diretto da Alberto Cano ha trovato a Villa Erba la casa sognata da tempo. Ed è stato subito un successo incredibile. Cinema, musica, incontri per una notte magica a Cernobbio. Così magica che il prossimo anno raddoppierà. Un mix di fattori ha fatto sì che la kermesse dedicata al cinema di paesaggio - che ha portato in riva al Lario, attori del calibro della bravissima Jasmine Trinca - diventasse in questa rinnovata edizione un format capace di chiamare a Cernobbio oltre 5000 persone per diventare di fatto l'evento culturale più significativo del 2018.

Ultima ma non ultima, visto che il successo di questa manifestazione natalizia è ancora in corso, va detto che per la kermesse ideata da Daniele Brunati il 2018 sarà probabilmente ricordato come l'anno dei record. Anche ieri, nel giorno di Santo Stefano, dopo lo tsunami dell'8 dicembre, Como è stata letteralmente invasa da migliaia di famiglie grazie alla Città dei Balocchi. Senza dimenticare i Noir in Festival, va detto che l'attrazione più importante, quella che ha dato la svolta all'evento, resta certamente il Magic Light Show. Una città luminosa che almeno in quetso periodo è riuscita a dimenticare tutte le sue lacune. Ma di cosa non ha funzuionato nel 2018 a Como me parleremo domani.