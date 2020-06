Il Lago di Como tra i 20 motivi che rendono l'Italia irrinunciabile per gli inglesi nonostante il covid

Nonostante l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 gli inglesi parlano di fare le vacanze in Italia, e se guardano al Belpaese per trascorrere le loro ferie è anche grazie al Lago di Como e alle sue bellezze. In una classifica del noto giornale britannico Telegraph, il Lario compare tra le venti ragioni per le quali gli inglesi non potranno rinunciare all'Italia. Nell'articolo - che guarda caso vede in copertina una foto del lago visto dal Grand Hotel Tremezzo - il territorio comasco è paragonato alle opere liriche da ascoltare nei teatri, alle dolomiti, a Venezi e Firenze, a una gita sulle isole Tremiti e al buon vino del Chianti.

Nella classifica al secondo punto intitolato "Innamorati dei laghi" si legge: "Poeti e pittori hanno celebrato i laghi italiani per secoli, e non c'è da stupirsi, poiché rappresentano alcuni dei paesaggi più belli d'Europa. Giardini lussureggianti e villaggi idilliaci sono sparsi sulle coste miti, con i pendii boscosi e le cime innevate delle Alpi sullo sfondo. Maggiore e Garda sono i più visitati, Iseo e Orta i più tranquilli, ma se devi accontentarti di uno, fallo con il Lago di Como, che è il più bello".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Lago di Como compare poi anche al decimo posto ("Trova la pace nei gloriosi giardini). In questo capitoletto il Telegraph menziona esplicitamente Villa Carlotta, citata al pari dei più bei giardini della Penisola.