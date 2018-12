Al via il 15 dicembre il Lake Como Christmas Light

Il Consorzio Como Turistica in collaborazione con 14 Comuni, con Amici di Como, con diversi enti e sponsor, ha organizzato un grande e suggestivo presepe fatto di luce, colori, luoghi incantevoli e suggestivi. Un evento che travalica per la prima volta Como, sede storica della Città dei Balocchi, per allungarsi a tutto il Lario.

Lake Como Christmas Light - Il più bel presepe del mondo è un nome che esprime il valore di un progetto ambizioso mediante un elemento, la luce, nella patria che ha dato i natali ad Alessandro Volta e che spesso è proposto al grande pubblico per eventi culturali, scientifici e di intrattenimento. Una kermesse che unisce la magia e la tradizione del presepe ai paesaggi mozzafiato del Lago di Como. Chiese, monumenti, angoli di paese, ponti e porticcioli dislocati lungo i due rami de Lago di Como da Cernobbio a Brienno,da Lenno a Menaggio,da Varenna a Bellagio, Lezzeno, Nesso fino ad arrivare a Torno e Blevio,verranno illuminati per regalare allo spettatore un'esperienza indimenticabile

Il progetto Lake Como Christmas Light partirà dal 15 dicembre vestendo il Natale lariano di nuove luci e colori: ·visitatori potranno ammirare le sp endide bellezze del Lago di Como e immergersi in un'atmosfera natalizia unica. Tante dunque le location che faranno parte di un itinerario idealmente romantico usufruibile sia su terra, sia su acqua per un’esperienza indimenticabile anche grazie a una spruzzata di colore, caratteristica principale di un altro evento che richiama milioni di visitatori: il Como Magic Light Festival giunto quest'anno alla nona edizione. Il Natale a Como da 25 anni è festa, è solidarietà, è per i bambini un momento di grande gioia, per i grandi un appuntamento imperdibile. Con questo nuovo progetto sarà molto di più: un evento completo di emozioni sensoriali a 360°.

La Città dei Balocchi e il Lake Como Christmas Light si propongono quindi di “ridisegnare” il Natale lariano con un presepe di luce, di colori, di luoghi incantevoli e suggestivi che rimarranno impressi nel cuore e nella mente di chi vorrà vivere questa esperienza meravigliosa. Il nuovo progetto verrà presentato ufficialmente domani, 6 dicembre, in Camera di Commercio a Como.