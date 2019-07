I 10 migliori lidi del lago di Como

Dopo avervi consigliato i luoghi più belli dove fare un bagno nel lago di Como, ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bella del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Gera Lario un piccolo viaggio estivo e rinfrescante tra le spiagge attrezzate pià amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi gorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno.

Un accogliente ed organizzato stabilimento balneare, in grado di offrire un ambiente sereno e di relax, molto apprezzato dai numerosi turisti che lo frequentano. È il luogo ideale per una nuotata sportiva o per la cura del proprio corpo, per un aperitivo in riva al lago, oltre ad essere lo scenario ideale per eventi di moda, spot pubblicitari, manifestazioni ed eventi nautici, per la presentazione di prodotti ed education. Lido Villa Olmo si propone come location ricercata per incontri e feste, eventi di prestigio, ma soprattutto è un luogo dove ritrovare gli amici.

Una fra le location più scenografiche e suggestive del Lago di Como. Sorge nella piazzetta a lago della Città di Cernobbio, famosa località turistica a livello internazionale. Completamente rinnovato sotto la nuova gestione, è un luogo unico ed esclusivo sia per trascorrere una giornata di sole in piscina sia per gustare i piatti del ristorante-pizzeria. Il Lido offre agli ospiti una zona piscina e solarium, attrezzata con lettini, ombrelloni e gazebi e un servizio di ristorazione per un pranzo leggero o à la carte. Dopo la giornata al sole il Lido si trasforma in un locale dall’atmosfera lounge dove sorseggiare un aperitivo al tramonto. A seguire la possibilità di cenare, scegliendo fra le esclusive proposte dello Chef.

Si trova sulla via Antica Regina del lago di Como. Aperto a grandi e piccini, si trasforma in una vera e propria spiaggia comasca, fuori dell’ordinario. Tra bagni, sole ed eleganza il divertimento è assicurato!L’accesso al Lido di Moltrasio è a pagamento, il fondo è di sabbia riportata ed è attrezzato con ombrelloni, sdraio e bar. Un luogo incantevole dove l'unica piscina, con trampolino per i tuffi, è il Lario. Assolutamente da scoprire per chi non ama i luoghi troppo affollati.

MiAmiLaryo si trova in frazione Riva tra Como e Bellagio sulla sponda orientale del Lago di Como. Il lido è di proprietà comunale e viene dato in gestione a privati. Il Lido si affaccia su una parte di lago sempre balneabile grazie al ricircolo d’acqua delle fonti vicine che sgorgano dalle rocce delle montagne. E’ un posto meraviglioso per rilassarsi, divertirsi, bere un drink, farsi un bagno o semplicemente godere di luci e colori del nostro lago; ha una piccola, ma bellissima spiaggia con sabbia, servizio bar e tavola fredda con terrazza coperta, servizi igienici ristrutturati di recente, cabine, doccia, un pontile terrazza in legno e parcheggio adiacente. L’ingresso è libero ed è possibile noleggiare lettini.

Nella piazza centrale del piccolo borgo di Argegno, vicino al porto turistico, troverete questo piccolo, bellissimo lido con piscina e giardino che si affacciano direttamente sul Lago di Como. Avrete la possibilità di trascorrere un’intera giornata di relax con una vista mozzafiato, dalla colazione alla cena, potendo gustare le prelibatezze del ristorante, un’ottima pizza o dei buonissimi cocktail in una location unica e ben curata.

La soluzione ideale per organizzare un beach day, un pre o post wedding, oppure un semplice cocktail tra amici. La presenza di barman professionisti intrattiene gli ospiti con cocktail che delizieranno vista e palato, oltre a fornire esibizioni flair o prestazioni dedicate per eventi privati. Ad ogni ora del giorno il Lido di Bellagio fornisce un servizio catering di eccellente qualità per non deludere le aspettative di nessun cliente. Il lido offre una spiaggia attrezzata per rilassarsi.

Offre al turista la possibilità di godere di una serie di servizi che rendono rilassante e piacevole il suo soggiorno. Si può prendere il sole ai bordi della piscina o sulla spiaggia, oppure si può scegliere di godere della frescura degli alberi e del prato all’inglese. È possibile prenotare lettini e ombrelloni in piscina. Il Lido di Cadenabbia è uno dei più accoglienti locali del Lago di Como, aperto al pubblico, offre un fornitissimo bar con la possibilità di gustare ogni tipo di “long drinks” e di alcolici, un rinomato ristorante che offre piatti tipici a base di pesce e serate musicali a tema.

La vostra spiaggia sul lago di Como a Menaggio con zona verde, sabbia e piscina. Il lido dispone di bar aperto da mattina a sera, ristorante e hamburgeria con posti a sedere all'interno e all'esterno della struttura. Particolarmente apprezzato dai più giovani per gli eventi serali ma adatto a tutti di giorno per i suoi ampi spazi e una grande piscina che si affaccia sul Lario. Certamento uno dei lidi più frequentati e amati del centro lago

Qui vi aspetta un luogo di piacere e condivisione nell’incantevole scenario del Lago di Como. Tra le montagne e il Golfo di Venere si affaccia una piccola costruzione nella quale vi sentirete come a casa vostra. Non c’è niente di meglio che il sole, la sabbia, un comodo lettino, un buon pranzo all’ombra di un gazebo o semplicemente un cocktail in riva al lago. Questo è tutto quello che occorre per il vostro meritato relax. Il piacere della musica e del divertimento durante un drink con gli amici o un BBQ sulla spiaggia.

Tra relax e natura un magnifico lido vi aspetta, con piscina aperta al pubblico. Anche in alto lago, lontano dalla ressa dei luoghi più affollati, è possibile trovare pace in questo lido ben attrezzato e dotato di un grande piscina. Non manca una ricca zona food dove gustare qualche buo piatto durante il giorno con un servizio molto apprezzato dai clienti abituali.