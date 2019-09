Assenze in consiglio comunale di Como: Borghi recordman (55%), seguono Minghetti e Traglio

Una premessa è d'obbligo: ogni consigliere comunale di Como percepisce un compenso proporzionato al suo impegno nelle sedute di consiglio o di commissione (gettone di presenza). Questo vale per tutti, eccetto che per i consiglieri che hanno altre cariche pubbliche istituzionali, come colui che detiene il record di assenze a Palazzo Cernezzi: Claudio Borghi oltre che consigliere comunale è parlamentare leghista, presidente della commissione Bilancio alla Camera. L'impegno di Borghi è completamente a titolo gratuito.

A lui, noto economista (propositore dei minibot) spetta il record di assenze, pari a 59 su un totale di 107 sedute consiliari. Seguono Barbara Minghetti e Maurizio Traglio di Svolta Civica, rispettivamente con 42 e 34 assenze. I dati delle presenze e assenze che pubblichiamo si riferiscono al periodo compreso tra luglio 2017 e luglio 2019.

L'impegno a Roma

L'impegno istituzionale a Montecitorio è uno - ma non l'unico - dei primi motivi per il quale Borghi è stato costretto a mancare a così tante sedute consiliari di Palazzo Cernezzi. Borghi ha spiegato che "l'impegno di parlamentare è stato notevole, soprattutto dall'inizio del nuovo anno a causa dell'intenso lavoro in commissione Bilancio". Come detto, però, ad agevolare le assenze di Borghi è intervenuto un altro fattore: "E' cambiata la calendarizzazione delle sedute di consiglio che prima erano solo di lunedì e che poi sono state fissate al martedì o al mercoledì, quando c'è più lavoro alla Camera". Infine: "Como è la forse la città con il più alto numero di convocazioni di consigli comunali, tanto è vero che a colleghi di altre Regioni quando sentono quanti consigli si fanno a Como sorge il dubbio che qualcuno non sia a caccia di gettoni di presenze". Il riferimento sottinteso sembra essere ai consiglieri di opposizione che propongono un elevato numero di mozioni che richiedono ore di discussione.

"Dimissioni? Non decido io"

Viene spontaneo, ad ogni modo, chiedersi perché mai Borghi non lasci la poltrona di consigliere al primo dei non eletti della Lega a Como. "Non spetta a me decidere, ma alla segreteria provinciale. Ad ogni modo si è ritenuto che fosse un valore aggiunto avere un consigliere comunale che sia anche parlamentare e con un ruolo istituzionale così importante".

Assenteisti e stacanovisti

Al secondo e al terzo posto della classifica dei più assenti ci sono due consiglieri comunali di opposizione della lista Svolta Civica: Barbara Minghetti e Maurizio Traglio con 42 e 34 assenze. A seguire Antinella Patera (Forza Italia fino ad ottobre, poi confluita nel Gruppo Misto) che ha totalizzato 29 assenze. Antonio Tufano (Forza Italia) 23 assenze.

Sabrina del Prete Lista Insieme Per Landriscina), Stefano Fanetti (PD) e Fulvio Anzaldo (Rapinese Sindaco) sono risultati al 31 luglio 2019 i più stacanovisti: zero assenze in due anni di consiglio comunale. Non fanno testo, invece, le zero assenze di Pierangela Torresani (Lega) entrata in consiglio al posto di Bonduri solo lo scorso luglio.

La classifica completa

Borghi Claudio 59

Minghetti Barbara 42

Traglio Maurizio 34

Patera Antonella 29

Tufano Antonio 23

Martinelli Paolo 22

Canova Elena 20

Ferretti Matteo 19

Maesani Patrizia 18

Magatti Bruno 17

De Santis Sergio 15

Cenetiempo Enrico 13

Maspero Elena 13

Biondi Luca 12

Bonduri Alessandra 11

Cantaluppi Lorenzo 10

Gervasoni Davide 9

Nessi Vittorio 9

Aleotti Fabio 8

Brenna Francesco 8

Guarisco Gabriele 7

Lissi Patrizia 5

Ajani Giampiero 2

Mantovani 2

Molteni Alessandro 1

Noseda Ivan 1

Rapinese Alessandro 1

Valeri Andrea 1

Anzaldo Fulvio 0

Del Prete Sabrina 0

Fanetti Stefano 0

Torresani Pierangela 0